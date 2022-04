Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina isi va face intrarea la Festivalul de Cannes cu lungmetrajul "Butterfly Vision", filmat in urma cu doar cateva luni in regiunea Donbas, in cadrul unei editii in care vor fi prezente multe filme cu subiect politic, relateaza joi EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Regizorul Cristian Mungiu va concura cu filmul ‘R.M.N.’, o coproductie franco-romano-belgiana, in competitia pentru La Palme d’Or a festivalului de la Cannes din acest an, in timp ce Alexandru Belc, cu filmul ‘Metronom’, va concura in a doua cea mai importanta sectiune a festivalului, Un Certain Regard,…

- Comedia "Jaful" de Joe Orton, in regia lui Vlad Massaci, va fi prezentata in premiera oficiala duminica, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, potrivit site-ului institutiei de cultura, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Florin Cițu, vizita oficiala in SUA, in perioada 24-30 martie. Aderarea la programul Visa Waiver, pe agenda discuțiilor Președintele Senatului, Florin Citu, va efectua o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, in perioada 24-30 martie. Vizita oficialului roman este prima efectuata in ultimii…

- Președintele Senatului, Florin-Vasile Cițu, vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, prima efectuata in ultimii 10 ani de un președinte al Senatului Romanei, in fruntea unei delegații reprezentative. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, va efectua o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, prima efectuata in ultimii 10 ani de un presedinte al Senatului Romanei, in fruntea unei delegatii reprezentative, potrivit unui comunicat oficial al forului legislativ. Delegatia Senatului Romaniei va avea…

- Ion Țiriac, fost mare tenismen și unul dintre cei mai bogați romani, a vorbit despre conflictul dintre Ucraina și Rusia, despre Vladimir Putin, dar și relația pe care a avut-o cu Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii. Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” , de pe GSP.RO,…

- Romanca Teodora Ana Mihai a fost premiata la Magritte Awards, premiile Belgiene de film pentru drama „La Civil”. Romanca Teodora Ana Mihai a fost premiata la Magritte Awards, premiile Belgiene de film, pentru drama „La Civil”, care a primit distincția de cea mai buna producție flamanda. Lungmetrajul…