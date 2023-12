Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat pe site-ul propriu un ghid de protejare si recuperare a conturilor social media, avand in vedere riscurile cibernetice la care sunt expuse acestea.

- Un tribunal rus l-a inculpat luni, 27 noiembrie, in absența, pe Andy Stone, purtatorul de cuvant al gigantului american de social media Meta, si a ordonat plasarea lui in detentie, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Stone a fost acuzat de "promovare de activitati teroriste", in timp ce compania este…

- O noua metoda de a sparge mai ușor conturile de Facebook și WhatsApp a aparut in ultimele zile. Tocmai de aceea Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) vine cu o serie de rcomandari dupa ce a observat o creștere notabila a utilizarii unor tehnici de inginerie sociala, folosite de atacatori…

- Dinu Maxer, ținta hakerilor?! Artistul a ramas fara paginile de pe rețelele de socializare dupa ce conturile de Facebook și Instagram i-au fost sparte. Ce mesaj le-a transmis artistul prietenilor sai din mediul online.