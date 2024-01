Stiri pe aceeasi tema

- Salina Turda a fost vizitata de zeci de persoane și miercuri, 24 ianuarie de Mica Unire. Programul de vizitare a fost unul normal intre orele: 10-17 cu ultima intrare in subteran la ora 16. Vizitatorii Salinei Turda au fost primiți cu tradiționala paine cu sare, iar angajații obiectivului turistic au…

- Daca ți-au mai ramas bani dupa sarbatori acum e momentul sa-i folosești pentru ca a inceput perioada reducerilor in mai toate magazinele. Fie ca vorbim de produse alimentare sau nealimentare, gasești orice „marfa” pe masura buzunarului tau. Am dat o raita pe la mall-ul turdean, Fan Shop Park Turda și…

- CJUE a decis ca inclusiv in dosarele de corupție se aplica deciziile CCR privind prescripția, dar nu se aplica decizia Inaltei Curți care extindea perioada in care dosarele se prescriu mai repede, potrivit deciziei CJUE.CJUE a dat verdictul in cauza C-131/23 și a decis ca instanțele romanești nu trebuie…

- Ratele la creditele cu rata curenta variabila in funcție de ROBOR sunt mai mici inca de la 1 ianuarie, in timp ce prima scadere a ratelor la ccreditele cu IRCC, obținute dupa mai 2019, va scadea de la 1 aprilie, atunci cand vor scadea și ratele creditelor ajustate in funcție de indicele de referința…

- Poți opta pentru o dobanda fixa, variabila sau pentru o combinație intre cele doua. Suntem aici sa iți facilitam accesul la o finanțare adaptata nevoilor tale!Conținut: Detalii despre creditul Habitat – cat trebuie sa platesc avans?Pași de acordare a creditului imobiliar HabitatEvenimente neprevazute…

- Ministra Justitiei Alina Gorghiu a precizat, vineri, ca declaratiile liderului USR Catalin Drula sunt „nocive pentru statul de drept din Romania si faptul ca sugereaza ca DNA este un instrument politic aduce foarte multa toxicitate in societatea romaneasca”.Ea a adaugat ca Drula a reinviat practic…

- O noua metoda de a sparge mai ușor conturile de Facebook și WhatsApp a aparut in ultimele zile. Tocmai de aceea Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) vine cu o serie de rcomandari dupa ce a observat o creștere notabila a utilizarii unor tehnici de inginerie sociala, folosite de atacatori…