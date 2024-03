AVBS: Mitul rambursării anticipate • Rambursarea anticipata a creditelor ipotecare este soluția pentru a scapa de dobanda? • Rambursarea anticipata a creditelor poate sa scada perioada de rambursare, dar crește efortul de plata a ratelor, mai ales spre final. Rambursarea anticipata e mai scumpa decat dobanda fixa Unul dintre cele mai vehiculate mituri din mass-media (presa, tv, radio) și din spațiul social-media (You Tube, TikTok etc.) este cel al rambursarii anticipate a creditelor ipotecare ca metoda de a scapa de dobanda bancilor. Valentin Anghel – CEO AVBS Credit a facut o simulare complexa a ceea ce inseamna un credit de… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

