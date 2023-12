Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de Craciun a stabilit un nou record de temperatura in Romania, cu 20,9 grade Celsius inregistrate la Calafat și 17,2 grade la București, potrivit ultimelor raportari ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Aceasta zi neobișnuit de calda a fost urmata de recorduri similare in a doua…

- Centrul Infotrafic a anunțat ca este aglomerat pe sensul de coborare al DN 1 catre Ploiesti, intre statiunile Predeal si Busteni. De asemenea, Centrul Infotrafic a mai precizat ca este aglomerat și pe raza localitatii Comarnic, iar pe sensul de urcare este formata coloana de autovehicule intre localitatile…

- Cel mai calduros Craciun. Cei care nu au ajuns la mare s-au bucurat de vremea excepțional de calda in parcuri și la terase. Iar meteorologii se așteapta la o vreme cu mult mai calda decat normal și de Revelion. Cel mai calduros Craciun din istorie. Turiștii de pe litoral au facut baie in mare La malul…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila de sambata, 2 decembrie, de la ora 12.00 și pana duminica, 3 decembrie, la ora 14.00, in care vremea va fi mai calda decat cea normala in aceasta perioada a anului.Potrivit ANM, sambata, in Capitala, vremea va fi mult mai calda decat…

- Prognoza meteo speciala pentru București. Meteorologii anunța vreme mult mai calda decat normalul perioadei pana duminica. Temperaturile maxime ajung la 18 grade Celsius, dar de duminica dimineața se racește.

- Iarna se apropie și meteorologii anunța deja cand ne vom bucura de prima zapada. Saptamana aceasta, vremea va ramane calda. O ușoara scadere se va putea observa joi, insa temperaturile vor crește din nou incepand de vineri. „Pentru zilele urmatoare se preconizeaza in continuare vreme anormal de calda.…

- Numarul copiilor care merg la o creșa sau gradinița privata din țara a crescut accelerat in ultimii zece ani, procentul acestora crescand, de la 2,9% in anul școlar 2013/2014, la 7,1% in anul școlar 2021/2022. Daca unii parinți aleg invațamant preșcolar sau antepreșcolar privat pentru flexibilitatea…

- Sambata, temperaturile au fost aproape caniculare, dupa valul de frig care a adus prima ninsoare in Romania zilele trecute. Meteorologii au consemnat 33 de grade Celsius in zonele de campie, iar cele 32 de grade din București ar putea insemna ca a fost cea mai calduroasa zi din istoria masuratorilor. Și…