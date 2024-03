METEO: Iarna s-a întors! Temperaturile ajung la limita înghețului Vremea se racește tot mai rau. Daca zilele trecut mai aveam parte de puțin soare sau de temperaturi de 12-13 grade Celsius, astazi, 07 martie a.c., dambovițenii nu vor vedea in termometre mai mult de 7 grade. In zonele nordice, maxima zilei nu va depași, pe alocuri, 5 grade Celsius. Cerut se va menține noros, ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

