Metallica a lansat single-ul Screaming Suicide

- Kali Uchis a lansat single-ul “I Wish you Roses”. „Aceasta melodie este despre a putea elibera oamenii cu dragoste”, spune Uchis. „Ar putea fi un prieten, un iubit sau altcineva, dar ideea este sa sarbatorești eliberarea oamenilor din viața ta fara resentimente.” In plus, Uchis se numara printre cei…

- Shania Twain a lansat single-ul “Giddy Up!”. Piesa pregatește scena pentru noul ei album – Queen of Me, care va sosi pe 3 februarie 2023. Se remarca in special ca cea de-al șaselea material discografic si primul proiect din 2017. Shania spune: “zicala „Hai, fetelor!” este un sentiment minunat de inalțator…

- EMELINE a lansat single-ul „Venting To Strangers”. Atat profund intim, cat și intens, „Venting To Strangers” surprinde durerea desparțirilor. Dupa ce a pregatit scena cu o conștiința de sine incurajatoare, EMELINE iși povestește experiența despre desparțire, apoi detaliaza pierderea respectului de sine…

- Cian Ducrot a lansat single-ul „I’ll Be Waiting”, o balada universala simpla, elocventa din punct de vedere emoțional, cu o semnificație specifica pentru scriitor. Single-ul vine dupa sfașietorul „All For You”, care a ajuns in topul Top 20 din Marea Britanie și știrile despre un turneu principal din…

- Stormzy a lansat single-ul „Firebabe”. Dupa ce a anunțat luna trecuta cel de-al treilea album al sau, „This Is What I Mean”, astazi Stormzy a lansat „Firebabe”, cel de-al doilea single oficial extras de pe album, care urmeaza sa fie lansat la nivel mondial pe 25 noiembrie. Produs de George Moore (cu…

- THY VEILS, unul dintre cele mai prolifice grupuri de muzica electronica din Romania, a lansat un nou single extras de pe viitorul album „Next Forever”. Piesa „Influx” marcheaza noi dimensiuni de influența compoziționala conturate in jurul unor genuri precum synthwave, pop sau funk.Spotify: https://open.spotify.com/track/5vVCutF3bZadRqVawCpT1l…

- Sera a lansat piesa „Pretty Face”, despre acel tip de persoana care este intr-o relație din toate motivele greșite, cum ar fi banii și statutul, dar scapa de toate consecințele acțiunilor sale doar din cauza acelei „fețe draguțe”. „Pretty Face” este un single funky și pozitiv, scris și produs de aceeași…

- Presedintele american Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, a declarat vineri ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, precizand ca nu a luat inca o decizie oficiala, transmite AFP.Intrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns ca daca nu s-a…