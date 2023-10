Meta ia măsuri pentru eliminarea dezinformărilor legate de organizaţia palestiniană Hamas De cand gruparea militanta palestiniana Hamas a atacat Israelul pe 7 octombrie, afirmatii inselatoare si imagini falsificate s-au raspandit pe Facebook si alte retele sociale. In cele trei zile dupa atac, Meta a spus ca a eliminat sau a marcat ca deranjant peste 795.000 de piese de continut in ebraica sau araba. Meta isi extinde temporar politica de violenta si incitare si elimina continutul care identifica in mod clar ostaticii luati de Hamas, chiar daca este facut pentru a condamna sau a sensibiliza situatia lor. Continutul cu imagini neclare ale victimelor este inca permis, dar compania va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

