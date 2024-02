Stiri pe aceeasi tema

- Meta anunța ca a colaborat cu partenerii din industrie pentru a se alinia la standarde tehnice comune care sa indice faptul ca o parte dintr-un anumit conținut a fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Capacitatea de a detecta aceste semnale va permite Meta sa eticheteze imaginile generate…

- Iubitul Oanei Matache, Radu Siffredi, l-a sarutat pe Lino Golden, scrie Fanatik. Imaginea cu cei doi a ajuns pe Threads, cea mai recenta aplicație in care utilizatorii posta și partaja text, imagini și videoclipuri, dar pot sa și reacționeze la postarile altor utilizatori. Radu Siffredi a fost cel care…

- Grupul Meta (Facebook, Instagram) a lansat joi in Uniunea Europeana (UE) Threads, reteaua sa sociala rivala directa a X (fosta Twitter) care nu era disponibila anterior in UE, cu o optiune speciala, insa, in vederea adaptarii la reglementarile de pe continent, relateaza joi AFP. Meta a lansat Threads…

- Threads s-a lansat in primavara și a strans rapid peste 100 de milioane de conturi active pe platforma, insa faptul ca la scurt timp platforma a fost blocata in Europa a scazut din entuziasmul utilizatorilor din jurul acesteia. Se pare insa ca Meta poate acum sa ofere o experiența de utilizare care…

- Sute de familii din SUA au dat in judecata companiile care dețin rețelele de socializare din cauza ca micuții sunt expuși materialelor nepotrivite. Acestea sunt acuzate ca folosesc tehnici pentru a crea dependența și sunt daunatoare pentru copii.

- Ce etnie are Dana Budeanu Dana Budeanu este una dintre cele mai urmarite vedete autohtone pe rețelele de socializare. Cel puțin din anul 2019 incoace, postarile și filmulețele ei au devenit virale in mediul online. Designerul are aproape 500 000 de urmaritori pe Instagram si aproximativ 130 000 pe contul…

- Mircea Toma a declarat, la Prima News, ca institutia, care se ocupa de emisiunile TV si Radio, de cateva luni s-a modificat legea, pentru a transpune o Directiva a Uniunii Europene, si extinde astfel reglementarile si asupra spatiului digital. ”Suntem in plin proces de adaptare a normelor de utilizare…