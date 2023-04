Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul Invierii Domnului, Mitropolitul Moldovei, Vladimir, a adresat un mesaj crestinilor ortodocsi. In Pastorala de Paste, ierarhul a menționat ca Invierea Mantuitorului aduce lumii intregi pacea si bucuria și i-a indemnat pe credincioși sa inmulțeasca Pacea lui

- Universitarul clujean Adrian Papahagi a anunțat ca va cere Sinodului BOR sa calculeze data Paștilor dupa calendarul gregorian, astfel incat sarbatoarea va coincide cu cea a catolicilor. Imediat, mai mulți ierarhi si-au exprimat punctul de vedere.

- UN MARATON DE FILME ROMANEȘTI, REPORTAJE DE PE FRONT ȘI EDIȚII SPECIALE ALE EMISIUNILOR POSTULUI De pe frontul din Ucraina pana in studioul Exclusiv VIP, Sarbatorile Pascalese intampina la Prima TV cu caldura in suflet. Foto reprezentativa: piteșteanul Marius Saizu Cu ocazia Paștelui, postul de televiziune…

- In mesajul sau de Paste adresat duminica lumii, Papa Francisc a parut sa le sugereze rusilor sa caute adevarul despre invazia tarii lor in Ucraina si a facut apel la dialog intre israelieni si palestinieni in urma violentelor recente, relateaza Reuters, potrivit news.ro."Da, frati si surori", a spus…

- Președintele ucrainean a transmis ca numeroși ucraineni catolici sarbatoresc duminica Paștele „in primele linii ale frontului și in numeroase orașe și sate” din Ucraina care sunt atacate de forțele ruse, in mesajul transmis cu ocazia Paștelui catolic, potrivit CNN . „Aceasta este lumea moderna – o lume…

- SARBATORILE PASCALE ALE CREȘTINILOR ROMANO-CATOLICI ȘI REFORMAȚI, 2023 In orele de seara ale Sambetei Sfinte, credincioșii romano-catolici și reformați participa la liturghia Vigilia Pascala, privegherea rugaciunii in așteptarea lui Isus Hristos inviat. Apoi, Duminica este celebrata Invierea Domnului.…

- In contextul sarbatorilor religioase care urmeaza, specialistii CPECA Suceava vor desfașura activitați de informare si conștientizare privind efectele și riscurile consumului de droguri, precum și de promovare a unor modalitati sanatoase de petrecere a timpului liber. Pentru ca aceasta perioada coincide…

- In fiecare an, atat in perioada sarbatorilor de iarna, cat și in perioada sarbatorilor pascale, marile lanțuri comerciale iși schimba programul de funcționare. Acest lucru se intampla și in cazul supermarket-urilor Kaufland care, in pragul Paștelui vor avea un program diferit decat cel in mod normal.…