Stiri pe aceeasi tema

- Credincioasa, sensibila, devotata și mama iubitoare, așa este descrisa Alexandra de catre apropiați și nu numai. Iar intreaga comunitate este alaturi in aceste zile de familia indurerata.

- Fiul cel mic al lui Alexandru Arșinel face acuzații grave la un an de la moartea actorului. Acesta a dezvaluit ca nu a primit niciun semn ca s-ar putea face vreun festival in memoria tatalui sau. Deși a facut mii de oameni sa zambeasca de-a lungul vieții, dupa moartea sa, totul pare ca s-a schimbat,…

- Fiul cel mic al lui Alexandru Arșinel face acuzații grave la un an de la moartea actorului. Acesta a dezvaluit ca nu a primit niciun semn ca s-ar putea face vreun festival in memoria tatalui sau. Deși a facut mii de oameni sa zambeasca de-a lungul vieții, dupa moartea sa, totul pare ca s-a schimbat,…

- Iuliana Marciuc și-a pierdut bunica la varsta de 95 de ani. Batrana s-a stins din viața chiar de ziua regretatului ei tata, Alecu Marciuc, decedat in urma cu un an. Prezentatoarea și-a spus regretul pe rețelele de socializare, adaugand și o fotografie cu batrana.

- Marc Gilpin, starul din filmul "Falci 2″, a murit la sfarșitul saptamanii trecute, in urma unei lupte de mai bine de un an cu cancerul la creier. El avea 56 de ani.Moartea fostului actor a fost confirmata pentru The Hollywood Reporter de sora sa, Peri Gilpin, starul din "Frasier". Potrivit…

- Au trecut 2 ani din ziua tragediei, dar și acum sufletele lor sangereaza. Este povestea trista a interpretului Viorel Cireș și a soției sale, care și-au pierdut fiul de doar 8 ani. Intr-o buna zi, inimioara lui s-a oprit sa mai bata, deși era perfect sanatos. Despre cum a fost Bogdan in ultimele zile…

- Dan Negru a facut dezvaluiri emoționante la 13 ani de la moartea Madalinei Manole, confirmand prin mesajul sau amaraciunea care o apasa pe artista in ultima perioada a vieții. Prezentatorul TV spune ca Madalina Manole nu mai era dorita la TV sau la radio, iar asta o afecta ingrozitor. Dan Negru a postat…

- Parinții și sora lui Artiom, baiețelul din Edineț care a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit, au venit cu un mesaj catre toți oamenii din Moldova, prin care ii indeamna sa se roage pentru sanatatea baiatului. „Va rog frumos, rugați-va la Dumnezeu, sa fie tot bine”, s spus tatal acestuia. Starea…