- Premierul Ludovic Orban a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei mondiale a libertații Presei. Premierul se arata „un susținator ferm al libertații de exprimare, al libertații presei, ca garanție a oricarei democrații funcționale” și spune ca „dreptul jurnaliștilor de a relata liber este garantat…

- Numeroși jurnaliști se pun in pericol pentru a transmite informații despre criza COVID-19, iar unii dintre ei ajung sa se imbolnaveasca din cauza masurilor insuficiente luate pentru protecția acestora impotriva bolii.In ultimele doua luni, cel puțin 55 de jurnaliști din 23 de state au murit din cauza…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, duminica, un mesaj de Ziua Mondiala a Libertatii Presei, afirmand ca „dreptul jurnalistilor de a relata liber este garantat in Romania” și da asigurari ca situația...

- In fiecare an, la 3 mai, sunt marcate principiile fundamentale ale libertatii presei si este adus un omagiu jurnalistilor care si-au pierdut viata in timpul exercitarii profesiei. Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell ca UE este ingrijorata de restrictiile la…

- In mesajul transmis de Consiliul Europei se arata ca actuala criza a coronavirusului nu trebuie sa fie folosita de Guverne pentru a-i reduce la tacere pe jurnaliști sau pentru a le ingreuna activitatea. „Unele drepturi au fost restranse pentru a putea lupta mai bine impotriva pandemiei. Dar situația…

- Guvernele trebuie sa protejeze rolul esential al jurnalistilor in democratie, a subliniat joi secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, intr-o declaratie publicata in perspectiva Zilei Mondiale a Libertatii Presei, pe 3 mai. "Guvernele se confrunta cu provocari fara precedent…

