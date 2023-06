Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Memorialului Revoluției din zona Oituz va avea loc, vineri, o dubla lansare de carte. Este vorba despre volumele „Memorial ‘89”, Nr. 1 (31), și „Revoluția din Decembrie 1989 la Timișoara, pe ințelesul tuturor”, autori Lucian-Vasile Szabo și Gino Rado.

- Trioul instrumental progresiv din Australia, The Omnific, va canta pentru prima data la Timișoara in clubul Manufactura, miercuri, 7 iunie, de la ora 20, concertul fiind inclus in turneul de promovare a albumului lor de debut Escapades. Formația din Melbourne are o componența inedita formata din doi…

- Joi seara, in inima orașului Timișoara, in incinta Cazarmei U, publicul a avut parte de o seara cat se poate de „rock“ alaturi de trupa The Case, care le-a oferit celor prezenți un amalgam de riffuri de chitari zgomotoase și infuzii electro subliniate de synth-uri cat se poate de electrizante. Formația…

- In contextul in care tehnicianul italian Cristiano Bergodi (58 de ani) ar fi intrat pe lista celor de la CFR Cluj, pentru a-l inlocui pe Dan Petrescu (55 de ani), trupa din Gruia a comis o eroare interna. CFR Cluj a pregatit poza de prezentare a lui Cristiano Bergodi, in cazul in care Dan Petrescu va…

- La data de 3 mai, incepand cu ora 19.00, Centrul Cultural „G.M.Zamfirescu” și Primaria Municipiului Satu Mare va invita la concertul de jazz susținut de Sarik Peter Trio & Falusi Mariann, cu ocazia lansarii noului album. Evenimentul va avea loc la Sinagoga de pe str. Decebal. Turneul de lansare a noului…

- In premiera pentru Romania, cea mai mare biblie va fi scrisa in orașul nostru de catre oameni obișnuiți. Primele versete biblice vor fi așezate pe hartie incepand de luni, 24 aprilie, odata cu deschiderea expoziției Muzeul Bibliei la Centrul Reformat Noul Mileniu din Timișoara.

- Trupa croata Brkovi susține un concert extraordinar la Timișoara, in cadrul caruia muzicienii vor prezenta și cateva melodii din cel de-al optulea album de studio al formației, care a fost lansat la inceputul acestui an. Trupa Brkovi (in traducere „mustața“) a luat naștere in 2004 și abordeaza un punk-rock-balcanic…

- Nada Pittner Stojici deschide in 27 aprilie expoziția de desene și sculpturi „Nada P.S.”, al carei vernisaj va avea loc incepand cu ora 18:00, la Casa cu iedera.Cu acest prilej, artista va lansa și un parfum al carui conținut și ambalaj sunt concepute de ea. Expoziția va fi prezentata de scriitorul…