- Formația Survolaj va susține un mini concert acustic cu prilejul lansarii albumului „Strazi bantuite de noapte”, material discografic care a fost inregistrat in 2009 și care a fost remasterizat de Seian Scorobete. „Vom lansa singurul album Survolaj in romaneste inregistrat prin 2009 acasa la Timișoara,…

- La Teatrul Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va avea loc luni, 15 aprilie, de la ora 18, o serata muzicala susținuta de clarinetiștii timișoreni Dorin Cuibariu de la Filarmonica „Banatul” Timișoara și tanarul Andrei Cuibariu, elev de excepție, impreuna cu pianistul Sorin Petrescu.…

- In contextul celei mai ample expoziții din Capitala, „Universul lui Salvador Dali”, desfașurata pana pe 12 mai 2024, la ARCUB – Hanul Gabroveni, trei dintre artiștii Operei Naționale București, Mihaela Maria Ișpan (mezzosoprana), Mladen Spasinovici (violo

- Un numar de 21 de perchezitii au loc, miercuri, la Timisoara, Arad si in Capitala, pentru destramarea unei retele care se ocupa cu inmatriculari in fals de masini aduse din strainatate. Potrivit anchetatorilor, firmele de inmatriculari perchezitionate modificau documentele si numerele masinilor aduse…

- O serie de artiști timișoreni vor participa la un eveniment caritabil care poarta numele de „Mission Possible – strangere de fonduri pentru Cristina ” Evenimentul se va desfașura in data de 8 martie la Escape Underground Hub in Timișoara și este organizat pentru ajutorarea Cristinei Nicoleta Vlad, o…

- Instalația de arta din Piața Victoriei a fost lasata fara plușuri, dupa a fost amenajata in cadrul comemorarii a doi ani de la izbucnirea razboiului din Ucraina. De atunci, insa, plușurile, multe fiind donate de copiii refugiați in Timișoara, au disparut. Artiștii fac apel la mai multa compasiune.

- Desemnarea unui candidat comun PSD-PNL are logica politica pentru ca alegerile locale se desfașoara intr-un singur tur, iar primarul in funcție pleaca de obicei cu prima șansa. Liderii PSD și PNL au purtat discuții in ultimele saptamani pentru eventuala stabilire a unor candidați comuni care sa ii concureze…

- Politistii au identificat sase suspecti in cazul uciderii, pe o strada din Timisoara, a unui cetatean afgan in varsta de 22 de ani. Suspectii sunt cetateni pakistanezi care au fost prinsi intr-un mall din Capitala. Cei sase pakistanezi au toti acte de sedere in Romania eliberate de Inspectoratul pentru…