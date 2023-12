Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul Matei Ene, ranit in incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani si care si-a pierdut tatal si doi frati, unul dintre ei fiindu-i geaman, le transmite, miercuri, un mesaj emotionant pe retelele de socializare: „Mi-as fi dat viata pentru voi”. „Tata, ai fost eroul meu”, scrie baiatul,…

- In plin scandal, dupa tragedia de la Ferma Dacilor, Tohani, primarul Negoița organizeaza Revelionul in Hala Laminor, fara autorizatie de securitate la incendiu. cel care a sesizat acest lucru este viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele (USR) care a atras atentia miercuri asupra faptului ca Revelionul…

- Una dintre victimele incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, este fiul șefului Direcției Generale de Informații a Apararii, generalul Petru Baiceanu, potrivit unor surse judiciare. Vlad Baiceanu avea 21 de ani și era student la Universitatea din București, și și se numara printre…

- Politistii din SNPPC primeau 20% reducere la Ferma Dacilor. Presedintele SNPPC spune ca „nu e in atributiile noastre sa facem controale”. „Va informam ca Biroul teritorial SNPPC din IPJ Prahova a incheiat un nou parteneriat in domeniul turismului. Incepand din 8 iulie, membrii SNPPC&familiile beneficiaza…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- A massive fire at a guesthouse on Tuesday morning in Romania left five people dead, including a child, authorities said, according to AP News. Emergency intervention teams were deployed to the blaze in the village of Tohani in Prahova county, where 26 people were staying at the guesthouse, according…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat pentru News.ro…