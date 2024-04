Stiri pe aceeasi tema

- Ultima saptamana a lunii martie va fi una extrem de capricioasa din punct de vedere meteo. Administratia Nationala de Meteorologie anunta pentru intervalul 25-31 martie ploi si instabilitate atmosferica in prima parte.

- Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie, in urmatoarea perioada, temperaturile in Banat vor crește, insa se vor inregistra variații termice. Dupa data de 11 martie sunt așteptate și ploi.

- Joi seara, praful saharian, in cantitate mica, se va face resimțit in sudul și sud-vestul țarii, urmand ca pana vineri seara sa traverseze mare parte a regiunilor.”Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) care apartine Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si este gestionata…

- Atenționari meteo de vreme rea: Cod GALBEN de ploi și vant, in Alba și alte județe din țara. La munte va ninge Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, atenționari meteo cod galben de vant puternic și ploi in Alba și in alte zone din țara. Atenționarea este valabila pana miercuri…

- Meteorologii au transmis un avertisment privind condițiile meteo nefavorabile, anunțand precipitații moderate, formarea poleiului și rafale puternice de vant. Avertizarea, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a intrat in vigoare luni dimineața, de la ora 10.00, și va ramane activa…

- Prefectura Județului Vrancea a anunțat in urma cu puțin timp ca in județul Vrancea nu exista deocamdata informații despre inchiderea școlilor. „In acest moment nu sunt informații oficiale despre unitați de invațamant inchise in județul Vrancea”, a informat purtatorul de cuvant al Prefecturii Vrancea.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de vreme rea, valabila in perioada urmatoare:Fenomenele vizate sunt: intensificari ale vantului, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol In judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi va ninge moderat cantitativ si se va depune…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de precipitatii pentru toata tara, in vigoare pana marti dimineata. Duminica va ploua in toata țara, iar in zilele urmatoare vom avea ninsori pe arii extinse.Potrivit meteorologilor, in intervalul 7 ianuarie, ora 12:00 - 9 ianuarie,…