- CFR Calatori introduce in ciculatie din 15 martie un nou tren pe ruta Bucuresti Nord - Constanta, care va pleca din Bucuresti la 10.45 de luni pana vineri, in extrasezon, in perioadele 15 martie – 25 iunie si 6 septembrie – 10 decembrie 2021. trenul va avea opriri in statiile Ciulinita si Fetesti.

- ”Noul tren -InterRegio 1685 se adreseaza acelora care vor sa ajunga in Constanta in jurul pranzului. Va avea plecarea din Bucuresti Nord la ora 10:45 si sosirea in Constanta la ora 12:56 si va circula in cursul saptamanii, de luni pana vineri, in perioadele de extrasezon: 15 martie – 25 iunie si 6 septembrie…

- CFR Calatori introduce un tren nou InterRegio de la Constanta spre Bucuresti, de luni pana vineri, incepand de luni, 8 martie. Trenul InterRegio 1684 va pleca de la Constanta la ora 7:00 si va ajunge la Bucuresti Nord la ora 9:17, potrivit unui comunicat al CFR Calatori. “Deschiderea companiei catre…

- CFR Calatori anunta ca programul trenurilor urmeaza sa revina progresiv la normal.Ca urmare a imbunatatirii conditiilor de circulatie atat pe sectia Bucuresti ndash; Constanta cat si pe sectiile adiacente Slobozia Veche ndash; Ciulnita, Slobozia Veche ndash; Urziceni, programul trenurilor urmeaza sa…

- Mersul trenurilor a fost afectat pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Otopeni din cauza lucrarilor de intreținere de pe aceasta linie care a fost inaugurata in urma cu o luna. Mai multe trenuri vor fi suspendate in perioada 25 ianuarie-13 februarie. „Avand in vedere solicitarile CFR Infrastructura pentru…

- La doar cateva zile de la inceputul anului avem și primul tren CFR deraiat de pe șine. Pe linia Calimanești – Sibiu traficul feroviar este intrerupt pe ambele fire de circulație dupa ce un tren cu doua vagoane a deraiat in timpul nopții. Trenul a deraiat in jurul orei 03.00 din cauza aluviunilor cazute…