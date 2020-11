Mersul Trenurilor 2021 - Pe ce rute se va circula mai rapid și unde se va merge și mai lent La 13 decembrie intra în vigoare noul Mers al Trenurilor și unele lucruri se vor schimba. Între Brașov și București va circula cel mai rapid tren din ultimele patru decenii între aceste doua orașe, iar de la Brașov la Constanța va exista un tren care face sub 4 ore și jumatate. Și spre Moldova se va circula ceva mai rapid, dar pe magistrala 900 spre Timișoara timpii vor crește și mai mult, iar unul dintre trenurile Iași - Timișoara va face 18 ore. Viteza medie a trenurilor este de 42 km/h, cu 160 km/h circula doar câteva trenuri pe zi, spre Constanța, iar cu 140 km/h se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

