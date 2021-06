Merkel: UE nu va semna acordul de investiții cu China dacă Beijingul nu interzice munca forțată Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca UE va ratifica acordul de investiții cu China doar daca Beijing-ul va face progrese in ceea ce privește drepturile in munca, potrivit Politico. Acordul prevede ca administrația Chinei se angajeaza sa protejeze lucratorii și sa interzica munca forțata, folosita inclusiv in randul minoritații uigure. Merkel a vorbit la o conferința de presa de la summitul G7 din Cornwall, unde liderii sunt așteptați sa acuze China de folosirea muncii forțate. Guvernul de la Beijing a fost acuzat de reținerea a pana la 1 milion de uiguri și a altor minoritați fara un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca UE va ratifica acordul de investiții cu China doar daca Beijing-ul va face progrese in ceea ce privește drepturile in munca, potrivit Politico. Acordul prevede ca administrația Chinei se angajeaza sa protejeze lucratorii și sa interzica munca forțata, folosita…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis sase oameni si a ranit 14 in Anqing, oras din estul Chinei, a anuntat duminica postul public de televiziune CCTV, citat de AFP. Crima s-a produs sambata dupa-amiaza pe strazile din Anqing, oras situat la 1.200 kilometri sud de Beijing, in provincia Anhui.Atacul a…

- Parlamentul European a blocat, joi dupa-amiaza, printr-o rezolutie, procedurile de ratificare a Acordului de investitii dintre Uniunea Europeana si China, cerand anularea sanctiunilor impuse de Beijing...

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt persoane si-au pierdut…

- Germania a anuntat alocarea a doua miliarde de euro pentru a construi un computer cuantic pana in 2025, avand in vedere ambitia Frantei de a deveni una dintre tarile de frunte in aceasta tehnologie menita sa transforme industria IT, relateaza AFP. Fondurile, in intregime de origine publica, sunt impartite…

- Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, a cerut Chinei sa-i judece pe criminalii cibernetici aflați in interiorul granițelor sale. Beijingul și Moscova folosesc atacuri cibernetice pentru a „sabota, fura și jefui” Occidentul dar și pentru a „controla și cenzura” proprii cetațeni, a declarat Raab.…

- Comisia Europeana și-a suspendat eforturile pentru ca statele membre și Parlamentul sa ratifice acordul de investiții încheiat la sfârșitul anului 2020 cu China, considerând ca mediul politic este inadecvat, a declarat pentru AFP vicepreședintele sau Valdis Dombrovskis.„Pentru…

- Guvernul chinez desfașoara un boicot activ impotriva marcilor vestimentare occidentale care ar fi tentate sa iși exprime orice ingrijorare cu privire la organizarea muncii forțate in Xinjiang, cea mai mare regiune a Chinei. Aceste companii sunt presate sa elimine toate referințele la drepturile omului…