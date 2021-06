Merkel insistă pentru un summit cu Putin, în pofida obiecțiilor puternice din estul UE ​Negocierile Uniunii Europene cu Rusia ar fi folositoare pe mai multe chestiuni, inclusiv pentru a-i spune direct presedintelui Vladimir Putin ca atacurile cibernetice nu pot fi baza unei relatii productive, a declarat luni cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters și Agerpres.



&"Aici, cred ca este mai bine nu doar sa vorbim între noi, dar si sa îl confruntam pe presedintele rus în privinta acestor lucruri si sa îi spunem ca pe o astfel de baza nu se poate construi o cooperare fructuoasa&", le-a spus Merkel parlamentarilor germani si francezi.



Liderii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

