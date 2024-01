Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de gimnastica a Romaniei a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, dar sibianul Andrei Muntean (30 de ani) a prins un bilet individual. Andrei Muntean s-a clasat pe locul 30 la individual compus, la Mondialele din toamna de la Antwerp, și chiar daca nu s-a calificat in…

- Echipa Naționala de gimnastica artistica a reușit o performanța uimitoare, s-a calificat , pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice, insa sportivele nu au fonduri suficiente pentru antrenamente sau aparatura.Noua luni ne despart de Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Olimpiada la…

- Echipa feminina de gimnastica artistica s-a calificat, pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice, si urmeaza sa mearga la Paris, insa Federatia de Gimnastica face apel la donatori sa ajute lotul: nu mai are bani pentru antrenamente, scrie romania.europalibera.org. In lotul extins sunt…

- Gimnaștii romani au primit, pentru performanțele din acest an, trofeul Mari Sportivi 2023, in cadrul „GALEI MARI SPORTIVI” organizata de PROSPORT.Echipa feminina de gimnastica a Romaniei, formata din Andrei Muntean, Sabrina Maneca Voinea și Alexia Vanoaga, a fost aplaudata pentru rezultatele din 2023.Sabrina…

- Toata viața și cariera gimnastului Andrei Muntean au fost legate de acest numar S-a nascut intr-o zi de 30, are 30 de ani, s-a calificat la Jocurile Olimpice terminand pe locul 30 la Mondiale dupa ce a concurat intr-o alta zi de 30. Andrei Muntean, care-și va serba ziua de nume pe… 30 noiembrie, poate…

- Federatiile sportive nationale au transmis in cadrul Forumului de evaluare a potentialului olimpic al COSR, care a avut loc marti, ca isi propun un numar de 13 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, insa Comitetul Olimpic si Sportiv Roman estimeaza ca sportivii romani vor putea cuceri intre…

- Gimnaștii au revenit in țara dupa calificarea senioarelor și a lui Andrei Muntean la Jocurile Olimpice de la Paris. La sosirea pe aeroport, au fost primiți cu flori și aplauze, iar șefa federației, Carmencita Constantin, i-a felicitat și imbrațișat pe fiecare pentru ce au realizat la Mondialul de la…

- Echipa feminina a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, o realizare privita diferit și care poatea insemna sau nu redresarea acestui sport cu o istorie plina de medalii. Campionatele Mondiale s-au incheiat duminica la Antwerp, o ediție care pentru Romania a insemnat calificarea echipei…