Gimnastica românească are imn compus de Andrei Păunescu Gimnastica romaneasca are imn. Se numește „Punctul pe I” și a fost compus de Andrei Paunescu. Sportivii din lotul național și marea campioana Nadia Comaneci l-au cantat. Inainte de Europenele de gimnastica din Italia, componenții loturilor naționale s-au relaxat pentru cateva ore și și-au etalat talentul artistic intr-un cadru inedit! Distracția și voia buna au fost cuvintele de baza la inregistrarea imnului gimnasticii romanești. „Acest cantec este un im al gimnasticii, al familiei gimnasticii și sunt foarte recunoscator pentru asta. Gimnastica este un sport cu tradiție, iar acest imn ne da un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

