- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au facut, vineri, inca un pas spre Jocurile Olimpice de la Paris, ei ajungand in semifinala KO3 la turneul preolimpic de la Havirov (Cehia). Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu sunt tot mai aproape de JO Perechea tricolora a eliminat perechea americana Nikhil Kumar/Amy…

- Jucatoarea australiana de tenis Storm Hunter, numarul trei mondial la dublu, a suferit joi o ruptura a tendonului lui Ahile in timpul unui antrenament, punand astfel capat, in mod brutal, visului sau de a obtine o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, in aceasta vara, informeaza Reuters. Hunter,…

- Romania a reusit sa califice un singur sportiv, pe Andreea Beatrice Ana (cat. 53 kg), la Jocurile Olimpice de la Paris, desi a participat cu 15 luptatori la Turneul Preolimpic European de la Baku (Azerbaidjan). Citește și: Biciclist urmarit de un lup, pe șoseaua care coboara din Poiana Brașov Duminica,…

- Echipele masculine de handbal ale Spaniei, Sloveniei, Croatiei, Germaniei, Norvegiei si Ungariei au obtinut biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris, la finalul celor trei turnee preolimpice incheiate duminica la Granollers (Spania), Hanovra (Germania) si Tatabanya (Ungaria), transmite AFP, potrivit…

- Echipele naționale de handbal masculin ale Germaniei, Spaniei și Norvegiei au caștigat joi seara primele partide din grupele de calificare la Jocurile Olimpice. 12 echipe se lupta incepand de joi pentru șase locuri disponibile pentru Paris 2024, potrivit mediafax. Germania - Algeria 41:29 (16:13)ZAG…

- Federatia Romana de Polo a anuntat, sambata, ca nationala masculina a obtinut calificarea la JO de la Paris, de pe locul 10 la Campionatul Mondial, transmite News.ro. Citește și: O noua stațiune turistica in Romania. Lacul blestemat ”Visele devin realitate. Echipa nationala de polo a Romaniei s-a calificat…

- Federatia Romana de Polo anunta, sambata, ca nationala masculina a obtinut calificarea la JO de la Paris, de pe locul 10 la Campionatul Mondial, potrivit news.ro. ”Visele devin realitate. Echipa nationala de polo a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. O munca incredibila, pasiune…

- Brazilia, dubla detinatoare a titlului, nu va participa la turneul de fotbal masculin de la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), dupa ce a pierdut cu 0-1 in fata Argentinei, duminica, la Caracas, potrivit news.ro.Argentina antrenorului Javier Mascherano va merge la JO gratie unui…