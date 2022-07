Stiri pe aceeasi tema

- NTT DATA Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de IT din țara, parte a concernului nipon NTT DATA, continua sa creasca de la an la an. Compania a raportat pentru anul financiar 2021 o cifra de afaceri de 86 de milioane de euro, in crestere cu aproape 15% fata de anul precedent.

- ”Wizrom Software, dezvoltator si integrator de software de business din Romania, a inregistrat afaceri de peste 6,3 milioane de euro in 2021. Cifra este in crestere cu aproximativ 500.000 de euro, respectiv 8%, comparativ cu anul anterior”, anunta compania. Pana in acest moment, numarul clientilor…

- Compania de curierat Cargus a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri de 450 de milioane de lei si un nivel constant al volumelor livrate, acelasi trend ca in anul precedent, iar pentru acest an estimeaza o crestere cu 20% a volumelor de livrari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Ziarul de Iasi" a realizat un clasament al celor mai mari 20 de companii din judetul Iasi in functie de cifra de afaceri obtinuta anul trecut. In total, afacerile raportate in 2021 de aceste firme au crescut cu 18- comparativ cu anul precedent, ajungand la 6,93 miliarde de lei (1,40 miliarde de euro),…

- BorgWarner Romania a raportat in 2021 un castig net de 53,4 milioane lei fata de doar 8,4 milioane de lei cu un an inainte. Cea mai puternica firma din judetul Iasi a facut un salt urias anul trecut la profitul net obtinut, valoare care a urcat pana la 53,4 milioane de lei, nivel de aproape sase ori…

- Silcotub, parte a grupului internațional Tenaris, a raportat pentru anul trecut o cifra de afaceri de peste 2,5 miliarde de lei, in creștere cu aproape 60 la suta, potrivit datelor prezentate de Ziarul Financiar in baza informațiilor Ministerului Finanțelor. Nici la capitolul profit, compania nu sta…

- Producatorul de medicamente Zentiva a inregistrat in primele trei luni ale acestui an o cifra de afaceri de 169,23 milioane lei, cu 3,7% mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare transmise luni Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai…

- Grupul DENT ESTET, parte a Sistemului Medical MedLife, reconfirma poziția de lider consacrat pe piața serviciilor de medicina dentara din Romania, inregistrand in 2021 o cifra de afaceri de 107,6 milioane lei, in creștere cu 60% fața de 2020 (67,1 milioane lei).