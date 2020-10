Stiri pe aceeasi tema

- Doi pompieri brașoveni au primit titlul de ,,Erou al comunitații județului Brașov – PRO URBE”. In cadrul unei ședințe extraordinare a Autoritații Teritoriale de Ordine Publica Brașov doi colegi au primit titlul de „Erou al comunitații”. Este vorba de Plutonier adjutant BANCILA Mihai – Adrian și de Plutonier…

- Primaria municipiului Galati a infiintat un nou centru de permanenta pentru servicii medicale, in cartierul Mazepa, pe strada Ovidiu nr. 10, in urma unei colaborari cu Parohia ”Sfintii Trei Ierarhi”.

- Elena Merișoreanu a plecat din București pentru a-și face niște tratamente, dupa operația suferita la picior. Cantareața a marturisit care este starea ei de sanatate și cum se simte acum!

- Nu este pentru prima data cand premierul Ludovic Orban intra in atenția mass media prin gesturi care l-au pus in ipostaze jenante. Duminica, premierul a fost fotografiat, in timp ce fuma o tigara, purtand masca de protecție sub barbie. Imaginea a fost publicata pe Facebook de jurnalista Floriana Jucan…

- Incepand cu luna februarie 2020, CNAS asigura tratamente fara interferon pentru 17.500 de pacienți adulți cu hepatita C, indiferent de stadiul de fibroza și ciroza compensate, iar in perioada februarie-iulie 2020, 4.158 de pacienți au accesat tratamente fara interferon. Incepand cu 1 iunie 2020, exista…

- Florin Filimon locuieste in orasul spaniol Zaragoza. Recent a trecut printr-o experienta crunta dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Culmea e ca a adus virusul din Romania, scrie Digi24.roRomanul a stat internat in spital din martie pana la sfarșitul lunii mai. A avut plamanii foarte afectați,…

- Lege pentru recunoașterea drepturilor veteranilor din teatrele de operații, raniților, invalizilor și urmașilor eroilor cazuți la datorie a fost adoptata, marți, in Parlament, anunța Ministerul Apararii Na...

- Comisia Europeana a ajuns la acorduri cu grupurile farmaceutice Roche si Merck KGaA pentru a putea garanta stocuri de tratamente experimentale anti-COVID-19, afirma surse din cadrul Executivului Uniunii Europene, citate de agentia de presa Reuters și preluate de Mediafax.