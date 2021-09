Membrii clanului Văncică, reținuți de poliție Patru membri ai clanului Vancica din București, au fost reținuți de procurori. Clanul Vancica este cunoscut pentru furnizarea de heroina pentru consumatorii din București Anchetatorii DIICOT au probe care arata ca membrii gruparii vindeau heroina la prețul de 200 de lei pe gram și stransesera sume importante de bani din traficul de droguri, conform Digi24. La perchezițiile facute in ultima saptamana la mai multe adrese au fost gasite peste 4 kilograme de droguri, dar și mai bine de 80 de mii de euro. The post Membrii clanului Vancica, reținuți de poliție appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

