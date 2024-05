Laurențiu Reghecampf reclamă la poliție furtul unui Ferrari și a unei bărci în valoare de 400.000 de euro Intr-un nou episod dintr-o poveste ce pare desprinsa din lumea filmelor, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf a facut o plangere la Poliție, declarand ca i s-au furat un Ferrari și o barca in valoare de 400.000 de euro. Incidentul, ce pare sa fi avut loc acum mai multe luni, a fost adus la cunoștința autoritaților […] The post Laurențiu Reghecampf reclama la poliție furtul unui Ferrari și a unei barci in valoare de 400.000 de euro appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

