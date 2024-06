Halucinant: la numai 14 ani, traficant de droguri și tâlhar O banda alcatuita din trei minori, unul de 14 ani și alți doi de 16 ani, a fost reținuta de polițiști. Cei trei nu se margineau doar sa vanda canabis, ci mai și talhareau alți traficanți. In noaptea de 30 spre 31 mai, minorii, in baza unei ințelegeri prealabile, s-au intalnit la o adresa, situata […] The post Halucinant: la numai 14 ani, traficant de droguri și talhar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Copilului, in urma unor percheziții domicilare, procurorii DIICOT Tulcea au dispus reținerea a doi inculpați (dintre care unul elev) cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. „Din materialul probator administrat a rezultat ca, in perioada decembrie…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamț au dispus, ieri, reținerea a patru inculpați. Ei sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, in forma continuata și deținere fara drept de…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit despre fenomenul consumului de droguri și a dezvaluit ca varsta consumatorilor scade alarmant in țara noastra. Totodata, ea a precizat ca, din informațiile pe care le are, cel mai tanar consumator din Romania are doar 8 ani. Cu toate acestea, anumite formațiuni…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița Nasaud au dispus, ieri, reținerea a doi inculpați. Pe langa traficul cu droguri de mare risc, aceștia sunt acuzați și de distrugere prin incendiere. Din cercetarile efectuate a rezultat…

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Salaj au efectuat o operațiune ampla in data de 07.05.2024, reținand un individ suspectat de trafic de droguri de risc și mare risc. La data de 07.05.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial…

- Un traficant de droguri a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT Constanța in timp ce incerca sa vanda substanțe interzise la festivalul Sunawaves din Mamaia. In ziua de 06.05.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial…

- DIICOT a identificat la Sunwaves, festivalul desfasurat in Mamaia, persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si trafic de droguri de mare risc. In lupta impotriva traficului de droguri de mare risc, autoritațile romane au dat un nou semnal de intoleranța fața de infractori.…

- Președintele Iohannis a promulgat Legea ”2 Mai” care prevede ca traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Tototdata, Legea ”2Mai” prevede ca efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și este pedepsita cu inchisoare…