Meghan Markle se afla in mijlocul unui nou scandal. Iar cel care l-a inițiat a fost chiar tatal ducesei, Thomas Markle. Acesta și-a acuzat fiica ca „umilește” familia regala britanica. La o zi dupa ce Palatul Buckingham a anunțat ca Harry și Meghan nu vor mai fi membri activi ai monarhiei, Thomas a dat un interviu publicitații in care critica decizia fiicei sale și a soțului acesteia. Sambata, Palatul a anunțat ca cei doi nu vor mai folosi titlurile de „Alteța Regala” și nu vor mai primi bani din fonduri publice. La scurt timp, Markle, care nu are o relație apropiata cu Meghan (38 ani), a declarat,…