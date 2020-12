Mediul digital din România va atrage 25% din bugetele de media ale companiilor până în 2023 Investitiile in publicitate in Romania vor scadea cu 3,5% in acest an, iar mediul digital din tara noastra va atrage un sfert din bugetele media pana in 2023, potrivit unei estimari a companiei de consultanta Zenith. Piata globala de publicitate si-a revenit mai rapid decat fusese prognozat, dupa caderea severa din T2 cauzata de pandemia de coronavirus, iar, potrivit analizei Zenith Advertising Expenditure Forecasts, va incheia anul 2020 cu o scadere de 7,5%, la valoarea de 587 miliarde de dolari. Este o imbunatatire semnificativa fata de prognoza Zenith din iulie, care prevedea o scadere de 9,1%.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

