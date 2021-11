Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ogica tuna și fulgera, asta dupa ce a fost implicat intr-un scandal de proporții cu o vecina de-a sa. Astfel, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, ”Spaima loteriilor” vorbit pe indelete despre problemele pe care vecina sa i le-a facut, explicand exact care este, de fapt, motivul pentru…

- Apreciatul medic pediatru Alina Iordache vine cu recomandari prețioase pentru parinți, intr-o perioada in care numarul de infectari cu coronavirus in randul copiilor este in creștere. Prin intermediul paginii de Facebook IVY Kindercare, „Doctorița copiilor” ii ajuta pe parinți sa faca fața unor situații…

- Un medic roman care a avut coronavirus a facut dezvaluiri cutremuratoare despre momentele in care a fost infectat cu noul virus. Este vorba despre medicul Iulian Preda, coordonatorul masurilor anti-covid in spitalele din Botoșani. Un medic roman face dezvaluiri cutremuratoare despre covid Medicul a…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, sustine ca masurile luate fata de medicii care instiga populatia sa nu se vaccineze trebuiau luate mai de mult si "trebuiau sa mearga pana la ridicarea dreptului de libera practica", Ministrul crede ca medicii care contesta vaccinarea nu au Cseke Attila…

- Una dintre companiile farmaceutice care s-a implicat in lupta anti-covid, se afla in mijlocul unui scandal urias in Statele Unite. Vaccinul Moderna este unul dintre cele mai eficiente seruri de pe piata, potrivit specialistilor.

- Judecatoria Gaesti a dispus, sambata, control judiciar pentru 60 de zile pentru medicul de familie din Dambovita cercetat ca a eliberat adeverințe de vaccinare false pentru mai mulți fotbaliști de la clubul de fotbal FC Pucioasa, din liga a treia, potrivit Agerpres . Instanta a mai decis in acest caz…

- Primul medic de familie prins cu „vaccinarea la chiuveta”, o doctorița din Dambovița, a fost reținuta pentru 24 de ore. Aceeași masura a fost luata și fața de soțul ei, potrivit IPJ Dambovița. Femeia este acuzata ca ar fi dat adeverințe de vaccinare fictive pentru 10 persoane. Este vorba despre un nou…

- O doctorita de familie a fost prinsa de Politie ca a eliberat certificate false de vaccinare. Medicul a oferit astfel dovada unui grup de 10 fotbalisti din Pucioasa, incasand si decontarea vaccinarii.