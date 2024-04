Verdictul in cazul medicului din Suceava: ce inseamna condamnarea cu suspendare și interdicția de a profesa in sistemul public. Și o falsa dilema morala. Daca nu accepți mita, pacientul se va simți condamnat… Medicul șef al Secției de Oncologie de la Spitalul Județean Suceava, Anca Ababneh Dumitrovici, a primit o condamnare de 2 ani și […] The post Medicul oncolog din Suceava, condamnat pentru mita de la 280 de pacienți! appeared first on Puterea.ro .