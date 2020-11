Medicii veterinari cărăşeni au protestat în faţa sediului DSVSA REȘIȚA – Este vorba de un protest la nivel national, la care s-a alaturat si filiala Caras-Severin a Colegiului Medicilor Veterinari din Romania! Medicii s-au alaturat, intr-o prima faza, protestului general din tara, respectiv pichetarea sediilor DSVSA si a sediului ANSVSA (la Bucuresti), urmand ca in faza urmatoare sa solicite in instanta lista de revendicari. In principiu, pana la solutionarea revendicarilor, ei vor picheta zilnic sediile din tara cu cate 5-6 medici veterinari, timp de trei ore, intre orele 10.00 – 13.00. Ce ii nemultumeste cel mai mult este neaplicarea Legii 236/2019 si a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

