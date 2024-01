Medicii din București îşi suspendă programul de astăzi Medicii specilisti din ambulatorii si medicii de familie iși suspenda programul de astazi și vor merge sa-și strige nemulțumirile in fața sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Rezultatul negocierilor intarzie sa apara, iar din acest motiv, medicii au luat decizia de a-și suspenda programul de activitate. Protestele din fața sediului Casei Naționale de Asigurari de Sanatate survin in urma celor avute in fața cabinetelor și in fata ambulatoriilor de specialitate. Negocierile vor avea loc in cursul zilei de maine. Insa, daca nu se va ajunge curand la un acord, medicii anunța ca vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

