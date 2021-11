Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Nicole Cherry (22 ani) a cunoscut succesul pe plan profesional, iar motivul pentru care a ajuns in topurile muzicale s-a datorat, de fiecare data, autenticitații artistice. In plus, familia este cea care a crezut in talentul ei și care i-a fost mereu aproape. Invitata la Podcastul lui Damian…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat ca proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor” a fost finalizat. A declarat: „Iașul este unul dintre cele 20 de județe ce are sistemul de management integrat al deșeurilor 100% funcțional, cu o infrastructura…

- Directia de Sanatate Publica informeaza cu privire la apariția a doua focare COVID-19 din Judetul Iasi. Acestea sunt in spitalele ieșene, primul focar fiind la Spitalul CFR, Bloc operator și secția Oftalmologie, unde s-au identificat șase cazuri. Este vorba despre cinci cadre medicale și un pacient.…

- Medicii de familie vor vaccina la domiciliu doar in afara programului de la cabinet, iar cei vaccinați vor completa o declarație la fiecare doza Pentru incurajarea vaccinarii, autoritațile au decis, printr-o ordonanța aparuta la sfarșit de august, ca medicii de familie sa poata face vaccinul și la domiciliul…

- Prefectura județului Prahova a anunțat ca DSP a descoperit doua focare de Covid-19 cu 14 copii infectați. 7 copii infectați cu coronavirus au fost gasiți intr-o tabara de baschet din Azuga, iar alți 7 intr-un cantonament de handbal din Campina. Toți cei 14 sunt izolați la domiciliu și se afla sub supravegherea…

- Amploarea pe care fenomenul de cerșetorie o manifesta la Iași este redata statistic de catre reprezentanții Poliției Locale prin cifre relevante. Spre exemplu, in perioada 1 ianuarie 2021 – 31 iulie 2021 au fost constatate 677 de cazuri de cerșetorie și persoane fara adapost. La nivelul Dispeceratului…

- Medicii de familie vor primi bani și pentru vaccinarea impotriva COVID-19 la domiciliul celor interesați, nu numai la cabinet Medicii de familie primesc, de ceva vreme, o suma unica pentru fiecare vaccinare completa impotriva COVID-19 facuta in cabinetul propriu, indiferent daca este facuta unui pacient…

- COD PORTOCALIUValabil de la: 16-08-2021 ora 16:00 pana la: 16-08-2021 ora 17:00In zona: Județul Suceava: Foraști, Dragușeni;Județul Neamt: Targu Neamț, Grumazești, Petricani, Agapia, Țibucani, Urecheni, Timișești, Pastraveni, Ghindaoani, Razboieni;Județul Iasi: Pașcani, Tataruși, Stolniceni-Prajescu,…