- Doamna Maria este disperata și vrea ca fiica ei sa se intoarca acasa la familie. Femeia a decis sa-și lase soțul și copilul de 11 ani singuri și s-a mutat la amant. Din spusele invitatei la Acces Direct, barbatul nu este de incredere, astfel ca aceasta poate fi in pericol.

- Mirela Vaida reușește sa se imparta cu brio intre viața de familie și cariera, dar chiar și așa, recunoaște ca nu este deloc ușor. Pe langa emisiunea Acces Direct pe care o prezinta de luni pana vineri, mai are și alte proiecte in televiziune, dar și la teatru, unde este angajata de peste 15 ani.

- Maria susține ca de o buna perioada traiește un coșmar, dupa ce a luat bani imprumut pentru iubitul ei cunoscut in mediul online, ca in finalul barbatul sa dispara și sa aiba relație cu altcineva. Femeia este disperata, caci are de crescut și un copil, dar și rate lunare de platit.

- Dupa ce Marcela și-a acuzat cumnatul ca a ucis-o pe sora ei, o alta vecina face dezvaluiri șocante. Femeia susține ca știe mai multe detalii despre problemele dintre cei doi. Vecina spune ca a auzit de certurile dintre ei și ca Fanel a batut-o de mai multe ori, inclusiv in ziua in care a murit.

- Mariana nu mai are liniște de cand a aflat ca fiica ei i-a vandut doua apartamente in Romania. Femeia spune ca a pus ban pe ban pentru a cumpara cele doua locuințe, ca intr-un final casele sa ajunga la niște straini. Oana și-ar fi mințit mama luni intregi.

- Marian este de negasit, iar mama și iubita lui sunt speriate de faptul ca barbatul nu a mai dat niciun semn de viața de o luna. Acesta urma sa plece la serviciu, insa nu s-a mai intors acasa. Mama lui susține ca Marian suferea de depresie și lua tratament.

- De un an de zile, Bebe ar fi terorizat și amenințat de un vecin care ii face propuneri indecente nepoatei in varsta de 12 ani, dar și mamei lui. Unchiul fetiței traiește cu spaima in suflet ca s-ar putea intampla ceva, astfel ca a mers la poliție, insa momentan nu s-au luat masuri.

- Nicoleta Dragne a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie. Fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit și cine o ajuta cu creșterea celor doi copii. Iata ce declarații a facut…