Lovitură în lumea crypto: fondatorul celei mai mari platforme a fost condamnat la închisoare! Intr-o lume a tranzacțiilor financiare in continua schimbare, oportunitațile sunt deseori insoțite de riscuri, iar lumea criptomonedelor nu face excepție. Inițial perceput ca un spațiu al tranzacțiilor libere și descentralizate, mediul cripto a devenit rapid o arena complexa, cu modalitați de fraudare și jocuri de influențare a cursului valutar, care pot crea turbulențe pe piața

- Miliardarul canadian Changpeng Zhao, fondatorul Binance, cea mai mare platforma de schimb de criptomonede din lume, a fost condamnat, marți, in SUA, la 4 luni de inchisoare, pentru ca a tolerat practicile de spalare de bani prin intermediul exchange-ului crypto.

