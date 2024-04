Fiul lui Joe Biden, Hunter, are probleme serioase cu legea! Este implicat in doua dosare penale, iar instanța tocmai ce s-a pronunțat in defavoarea lui, in dosarul in care este acuzat de posesie ilegala de arme. Lovitura pentru Joe Biden, care mai vrea un mandat la Casa Alba! Fiul sau, Hunter a inregistrat un eșec […] The post Lovitura pentru Joe Biden, care mai vrea un mandat la Casa Alba! Fiul sau risca 20 de ani de inchisoare appeared first on Puterea.ro .