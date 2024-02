Fotbalist român condamnat în Italia! L-a bătut pe arbitru de două ori! Un fotbalist roman din Italia și-a aflat sentința, dupa ce a lovit un arbitru, in timpul unui meci oficial. Romanul l-a agresat pe arbitru chiar de doua ori! Un fotbalist roman și-a aflat sentința, dupa un proces de șase ani! Sportivul a batut un arbitru in timpul unui meci oficial, apoi l-a amenințat, iar oamenii legii i-au intocmit dosar penal. Fotbalist roman condamnat in Italia Fotbalistul roman condamnat in Italia, juca in Liga inferioara, pe postul de atacant al echipei L’Aquila. La o partida de fotbal el a fost eliminat dupa ce l-a injurat pe arbitru iar acesta a scos cartonașul roșu. Meciul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Totul din cauza unei lovituri de departajare acordate echipei adverse. Meciul s-a disputat intre Piano San Lazzaro și L'Aquila, in serie D, potrivit publicației italiene „il Resto del Carlino”. Nu i-a picat bine faptul ca arbitrul, in minutul 27 al reprizei a doua, a indicat o lovitura de pedeapsa…

