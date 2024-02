Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida locuiește cu familia ei intr-o casa in Snagov, in județul Ilfov. Fiind relativ aproape de București, vedeta face zilnic naveta in Capitala, la studioul emisiunii „Acces Direct”, pe care o prezinta la Antena Stars. Dupa ce ani la rand a locuit intr-un apartament, Mirela Vaida a decis sa…

- Incepand din 5 februarie, Geanina Ilies revine pe micile ecrane, la pupitrul Stirilor Antena Stars. Aceasta va aduce pe micile ecrane noutatile din zona mondena, zilnic, de luni pana duminica, de la ora 14.00, la Antena Stars. Live-uri de la principalele

- Incepand din 5 februarie, Geanina Ilies revine pe micile ecrane, la pupitrul Stirilor Antena Stars. Aceasta va aduce pe micile ecrane noutatile din zona mondena, zilnic, de luni pana duminica, de la ora 14.00, la Antena Stars. Live-uri de la principalele evenimente mondene, dar si de la cele mai importante…

- Mirela Vaida revine pe micul ecran, in direct la Antena Stars. Dupa o binemeritata vacanța de iarna, prezentatoarea a anunțat cand incepe noul sezon al emisiunii „Acces Direct”, pe care o modereaza alaturi de Adrian Velea. Un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, care acum e difuzata pe Antena Stars,…

- Nativii Raci sunt favorizați de astre in lunile de primavara și de toamna, arata horoscopul pentru zodia Rac in 2024. Va fi un an cu un ritm mult mai echilibrat, cu evenimente frumoase de familie și cu soluții care vor simplifica situațiile complicate din viața Racilor.2024 pare sa fie un an in care…

- Mirela Vaida a lipsit in ediția de vineri, 8 decembrie, a emisiunii „Acces Direct”. Colegul prezentatoarei de la Antena Stars a explicat de ce aceasta nu a fost prezenta in platou.De ani buni, Mirela Vaida prezinta emisiunea „Acces Direct”, care inițial a fost difuzata la Antena 1 și care de o buna…

- Mirela Vaida a cerut ajutorul fanilor sai pe rețelele de socializare. Prezentatoarea ii roaga pe aceștia sa contribuie la vindecarea unei tinere, Miruna, care a fost implicata intr-un accident rutier, iar starea ei de sanatate este foarte grava.

- Sunt momente triste pentru fanii filmului, și nu numai! Cunoscuta actrița și cantareața Rona Hartner a trecut in neființa, joi dimineața, 23 noiembrie 2023, dupa o lupta cumplita cu cancerul. Cand credea ca s-a vindecat, boala a recidivat. Iata ce declarații sfașietoare a facut Mirela Vaida, in urma…