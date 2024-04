Elena Gheorghe are o cariera de succes de mai bine de 20 de ani, dar și familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Cantareața ne vorbește despre felul in care reușește sa se imparta intre viața profesionala și personala, dar ne spune și cine o sprijina in creșterea celor doi copii pe care ii are impreuna cu partenerul ei, Cornel Ene.