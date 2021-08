Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Realitatea PLUS, centrul de date aparține unei firme care are sediul in Ilfov.Site-urile talibane sunt folosite ca mijloace de propaganda impotriva guvernului și administrației de la Kabul. Hostingul apare in Romania, insa IP-ul este localizat in Olanda.Firma nu are nicio responsabilitate,…

- Presedinte afgan Ashraf Ghani, refugiat in Emiratele Arabe Unite, le-a adresat miercuri seara un mesaj video compatriotilor sai, in care a declarat ca a parasit Afganistanul pentru a preveni varsarea de sange si a negat ca ar fi luat cu el o mare suma de bani la plecarea din palatul prezidential,…

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a transmis marti ca se afla în Afganistan si ca este „presedintele interimar legitim” dupa ce presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara în timp ce talibanii cucereau capitala Kabul, informeaza Reuters.Saleh a declarat saptamâna…

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a transmis marti ca se afla in Afganistan si ca este 'presedintele interimar legitim' dupa ce presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara in timp ce talibanii cucereau capitala Kabul, informeaza Reuters. 'Conform Constitutiei afgane, in caz de absenta,…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si considerata terorista de Israel si alte state occidentale, i-a felicitat luni pe talibani pentru „victorie”, dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP, potrivit Agerpres . Gruparea islamista „felicita…

- Intr-un interviu acordat CNN, Muhammed Arif Mustafa, comandantul talibanilor, a asigurat ca „Jihadul nu se va incheia inainte de ziua judecații”. Dupa ce președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a recunoscut victoria talibanilor, care au preluat puterea la Kabul, și a parasit țara – impreuna cu „aliatul”…

- British Airways nu foloseste deocamdata spatiu aerian al Afganistanului, a anuntat duminica operatorul aerian britanic, in conditiile in care insurgentii talibani au intrat in capitala tarii, Kabul, transmite Reuters. Talibanii ar fi ocupat palatul prezidential din Kabul, au declarat doi comandanti…

- Anunțul a fost facut duminica de un inalt responsabil din Ministerul afgan de Interne, citat de Reuters.Invitat sa comenteze, biroul presedintelui a declarat ca "nu poate spune nimic pentru moment despre miscarile lui Ashraf Ghani din motive de securitate".Un reprezentant al talibanilor, care au intrat…