A luat o țeapă de aproape 200 de euro din partea unui site de cumpărături! Un clujean a fost țepuit de aproape 200 de euro, de catre un site de cumparaturi, care i-a livrat un produs din China. Mai exact, clientul a constatat ca produsul pe care l-a comandat nu funcționa, așa ca a vrut sa-l returneze. A platit 20 de euro returul, dar banii nu i-a mai vazut inapoi. „Am comandat la sfarșitul anului trecut pe site-ul Fruugo.ro, care este in limba romana, un electrod de oxigen de care aveam nevoie la laboratorul de cercetare in care lucrez. Dupa ce am plasat comanda și am platit 165 de euro am fost informat ca produsul va veni din China in termen de o luna. Dupa ce a sosit… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, au fost aduse in Romania in data de 31 ianuarie 2024, fiind condamnați la executarea unor pedepse privative de libertate.Printre aceștia se afla și un barbat din Cluj, in varsta de 40 de ani, urmarit internațional pentru savarșirea infracțiunii de fals. Clujeanul a fost escortat…

- Romania și-a suspendat finanțarea catre Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrari pentru Refugiații din Palestina in Orientul Apropiat (UNRWA). Aceasta decizie a fost anunțata de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei, printr-un comunicat difuzat la data de 29 ianuarie 2024.…

- Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari, acolo unde se manifesta furtuna. Europa este brazdata de o furtuna care face ravagii. Meteorologii au emis avertizari pentru luni in țari precum Irlanda, unde s-a emis Cod roșu, cu rafale…

- Cu 24.500 de angajați in intreaga lume și cu titlul de cel mai mare angajator al anului in Austria in buzunar, Novomatic anunța o extinderea continua, cu creșteri pe piețele din Italia, Germania, Marea Britanie și Statele Unite in 2023

- Sistemul Garantie-Returnare prin care, la achizitia unei bauturi, romanii vor plati o garantie de 0,50 lei pe care o vor putea recupera doar la predarea ambalajului in centrele speciale de colectare, devine operational de joi. Prin acest sistem, Romania va colecta sapte miliarde de ambalaje anual, plasandu-se…

- Mulți romani aleg drumul sa plece in strainatate și sa iși construiasca o viața de la zero. Este și cazul lui Octavian Herța, un fost jurnalist, stabilit in Londra de 7 ani. El a impartașit, pe pagina sa de Facebook, o lista a transformarilor semnificative pe care le-a experimentat.

- Network – Intalnirea Școlilor de Teatru din Europa la Timișoara, parte a proiectului Sunlight Theatre. Performative Dialogues, are loc la Timișoara pana pe data de 16 noiembrie și include un program complex de evenimente. Sunt șapte școli de teatru din cinci țari europene prezente la eveniment: Austria,…