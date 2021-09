Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment, in Romania sunt 480.000 de locuri de munca disponibile si 200.000 de cereri de locuri de munca inregistrate, ceea ce arata, pe de o parte, ca forta de munca disponibila nu este suficient calificata pentru joburile disponibile si, pe de alta parte, ca nivelul salarizarii in Romania…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Dolj a ajuns la spital in noaptea de duminica spre luni dupa ce a fost taiat cu un cutit in zona gatului de un adolescent de 15 ani, incidentul avand loc intr-un bar. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in noaptea de duminica spre…

- ■ initiativa apartine asociatiei Puzzle OptimEast, care face demersurile necesare ■ alaturi de urbea de sub Cetate mai sunt inscrise in competitie orasele Craiova, Satu Mare, Targu- Jiu, Targu Secuiesc si Vaslui ■ Targu Neamt candideaza la titlul „Capitala Tineretului din Romania“, editia 2023. Demersurile…

- Ramona Badescu locuiește de mai mulți ani in Italia, insa, de cateva zile, aceasta se afla in Romania, impreuna cu fiul ei, Ignazio, in varsta de 2 ani. Vedeta a vorbit pentru prima oara despre organizarea botezului baiețelului ei și sacatoria cu iubitul sicilian. Ramona Badescu a decis sa imbrace rochia…

- Muzeul de Arta din Craiova a gazduit, in aceasta seara, vernisajul expoziției „Dal gesto al segno, dal simbolo al potere“ (De la gest la zodie, de la simbol la putere) a artistului italian Vincenzo Bianchi. Artistul este un admirator al țarii noastre, care a venit de nenumarate ori la Craiova. Vincenzo…

- Adrian Paunescu a fost un autor, critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, scriitor, traducator si om politic roman.Adrian Paunescu ar fi implinit astazi 78 de ani. S a nascut pe 20 iulie 1943 in Copaceni, raionul Singerei, Moldova. Desi s a nascut in Basarabia, cea mai…

- Pe data de 7 septembrie 2021 se vor implini 81 de ani de la semnarea Tratatului de la Craiova prin care Romania retroceda Cadrilaterul Bulgariei. Consfintirea se petrecea dupa 25 de ani in care asezarea a evoluat pe teritoriul Tarii Romane, stabilind conditiile schimbului de populatie intre cele doua…

- Ionuț Cristache se afla in plin scandal cu noua conducere a TVR, dupa ce emisiunea pe care o modereaza, „Romania9”, a fost mutata de la ora 21:00 la ora 17:00. Cristache a dat in judecata TVR, dar Judecatoria Sectorului 1 i-a respins cererea. Libertatea a intrat in posesia contractului pe care jurnalistul…