Medalii obţinute de CSŞ Ploieşti, la primul Campionat Naţional de Înot în ape libere Primul Campionat National de Inot in ape libere din Romania a avut loc la Constanta, in mare, in zona Zoom Beach. S-a desfasurat in acelasi timp cu a 10-a editie a Aqua Challenge. De mentionat ca intrecerea a respectat doar o parte a regulilor unui campionat in ape libere, plecandu-se din alergare, nu de pe ponton, sosirea realizandu-se tot in alergare (nu atingand o placa de cronometraj din apa), mai aproape de modul derularii probei de inot din competitiile de triatlon. A fost, insa, prima editie, astfel ca in viitor competitia se va putea desfasura corespunzator regulilor internationale, daca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

