- Andrei Chiperi a fost desemnat de catre Federația Europeana de lupte, drept cel mai bun antrenor al anului 2023, de lupte feminine, noteaza Noi.md. Premiul i-a fost inminat cu ocazia desfașurarii Campionatul European de lupte, rezervat seniorilor, de la București, Romania. Andrei Chiperi s-a ales anul…

- Andreea Beatrice Ana s-a impus in finala categoriei 55 de kilograme in cadrul Campionatelor Europene de la București, dupa o finala controlata in fața moldovencei Mariana Draguțan. Pana acum 2 ani, Romania nu avea niciun titlu european la lupte feminin. In 2022, Andreea Ana reușea ca rupa acest blestem,…

- Mariana Draguțan a intrat in posesia medaliei de argint la Campionatele Europene de lupte, rezervate seniorilor, care se desfașoara la București, Romania, anunța Ministerul Educației și Cercetarii. „Discipola antrenorilor Petru și Andrei Chiperi și-a inclus in palmares titlul de vicecampioana continentala,…

- Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de aur la categoria 55 kg, joi seara, la Campionatele Europene de lupte pentru seniori de la Bucuresti, dupa ce a invins-o in finala pe moldoveanca Mariana Dragutan. Fosta campioana europeana U23 si mondiala U23, Andreea Beatrice Ana si-a trecut in palmares al…

- Anastasia Nichita se pregatește in forța pentru turneul continental, programat saptamina viitoare, la București, Romania. Acolo, Republica Moldova va fi reprezentata de șapte sportive, printre care Irina Ringaci și Mariana Draguțan. „Avem o echipa de fete bune, puternice, așa cum a fost demonstrat anterior.…