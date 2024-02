Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Național de Handbal Feminin pentru juniori III a ajuns la etapa a 18-a, in cadrul careia CS Campina a jucat in deplasare in fața formației Victoria Olteni. Chiar daca a contat ca un meci in deplasare, partida a avut loc in sala de sport a Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” și a fost…

- Campionatul Național de Handbal Feminin pentru juniori III a continuat miercuri, 14 februarie, cu runda a 17-a, in cadrul careia, la Campina, s-au intalnit formațiile CS Campina și HC Junior BB Buzau.

- La 15 Ianuarie se sarbatorește Ziua culturii Naționale, fiind ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, ”voievodul limbii romane” și ”acel poet de geniu a carei limba o vorbesc romanii”. Cu ocazia acestei sarbptori, in mai multe unitați de invațamant din Campina au avut loc diverse acțiuni prin care…

- Campina va gazdui partidele unuia dintre turneele de calificare din cadrul Campionatului Regional la baschet, atat la feminin, cat și la masculin. Partidele sunt programate sambata, 13, și duminica, 14 ianuarie, in sala de sport a Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu”.

- In aprilie 2022, Campina era zguduita de un accident teribil - o tanara spulbera pe trecerea de pietoni de la Salcie un adolescent de 17 ani, Paul Alexandru Dragomir, elev al Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu”, care și-a pierdut viața pe loc.

- Asociația Parinților de la Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina organizeaza luni, 18 decembrie 2023, cu incepere de la ora 18.00, un eveniment caritabil intitulat Gala ”Arte pentru viitor”.

- Dupa o prima zi spectaculoasa , Cupa ”1 Decembrie” la handbal feminin, juniori IV, a continuat și vineri, chiar de 1 Decembrie, in sala de sport a Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina.

- Campina va gazdui unul dintre cele mai spectaculoase turnee de handbal feminin la nivel de juniori IV, reunind cele mai bune echipe ale momentului la nivel național. Prilejul este dat de Cupa ”1 Decembrie”, care va avea loc in zilele de 30 noiembrie și 1 decembie la sala de sport a Colegiului Național…