Meci caritabil pe Municipalul din Vaslui! FOTBALUL FACE BINE… Miercuri, 13 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul Municipal din Vaslui, va avea loc meciul caritabil dintre CSM Vaslui și Politehnica Iași, organizat cu scopul de a strange fonduri pentru sprijinirea unei fundații care lucreaza cu copii cu tulburari din spectrul autismului. Intrarea pe stadion va fi gratuita, insa spectatorii vor […] Articolul Meci caritabil pe Municipalul din Vaslui! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

