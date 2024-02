Stiri pe aceeasi tema

- DUPA FAPTA… Violatorul de minore din localitatea Stancașeni, comuna Voinești, a ajuns, intr-un final, acolo unde ii este locul, adica dupa gratii, dupa ce Curtea de Apel Iași a hotarat, definitiv, sa-l condamne pe acesta la opt ani și șase luni de inchisoare cu executare. Luni, dupa ce instanța ieșeana…

- FINAL… Trimis in judecata dupa ce a fost acuzat de tentativa de omor, barladeanul Stoica Petru Georgian reușește sa scape de acuzații dupa ce demonstreaza ca este nevinovat. In prima instanța, Tribunalul Vaslui a decis achitarea acestuia dar, nemulțumiți, procurorii au facut apel. La finalul acestuia,…

- CONDAMNAT… Condamnat, in prima instanța, la 6 ani și 10 luni de inchisoare cu executare, barladeanul Flip Eduard, zis și Modoranu, reușește sa convinga Curtea de Apel Iași și scapa cu o pedeapsa ceva mai blanda. Magistrații ieșeni decid decontopirea pedepsei rezultante și, la final, il condamna pe acesta…

- GHINION… Instanța Curții de Apel Iași a respins astazi contestația formulata de Dumitru Buzatu, fața de masura arestului preventiv, considerand-o drept nefondata. A ramas in vigoarea hotatarea Tribunalului Vaslui, din data de 2 februarie 2024. Fostul președinte al CJ Vaslui ramane, așadar, dupa gratii…

- IN ASTEPTARE…La cateva zile dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui au emis mandatul de arestare pe numele lui Daniel Buzamat, acuzat de luare de mita, incertitudinea inca il urmareste pe acuzat. Si asta dupa ce magistratii Curtii de Apel Iasi, cei care au judecat contestatia masurii privative de libertate…

- FINAL… Inceput din mai 2020, dosarul in care autorul accidentului in care fostul șef de post și-a pierdut viața intr-un mod cumplit a ajuns, in sfarșit, la final. Condamnat deja in prima instanța, Razvan Hortolomei, șoferul vinovat de producerea accidentului, a sperat la o sentința mai ușoara in apel.…

- GHINION… Dumitru Buzatu ramane in arest preventiv și in urmatoarea perioada, caci in urma cu puțin timp, instanța Curții de Apel Iași i-a respins contestația formulata impotriva menținerii sale dupa gratii, masura dispusa cu doua zile in urma de Tribunalul Vaslui. Procurorii DNA Iași au fost convingatori…

- DECIZIE… Magistrații Curții de Apel Iași au respins contestația formulata de inculpații Dumitru Buzatu și Radu Judele privind verficarea masurii arestului preventiv. Altfel spus, de Sarbatori, Buzatu va ramane in Penitenciarul Vaslui, cel puțin, pana la urmatoarea verificare a masurii privative de libertate.…