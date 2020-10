Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex, operatorul metroului din Capitala, a anuntat vineri ca in prezent in cele 63 de statii de metrou actioneaza zilnic 320 de agenti de paza in trenurile de metrou si in statii, fiind constituite inclusiv 10 patrule mobile, insa s-au discutat posibilitatile in ceea ce priveste colaborarea cu…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat miercuri ca se poate ajunge la carantinarea cate unui sector din București, daca evoluția pandemiei o va impune. “Se poate ajunge la carantina intr-un sector. Carantinarea sectoarelor e posibila. Este mai dificil, dar daca se impune vom face acest lucru.…

- Barbatul care a tras joi cu un pistol cu bile intr-un vatman, in București, a fost reținut pentru 24 de ore, a anunțat Poliția Capitalei. Barbatul a fost identificat și audiat la Secția 16 Poliție la scurt timp dupa incident.

- Consiliul Local Sibiu a fost convocat in ședința extraordinara pentru vineri, 4 septembrie in vederea aprobarii de fonduri suplimentare unitaților de invațamant pentru ca acestea sa cumpere echipamente și materiale de protecție necesare inceperii anului școlar in condițiile speciale impuse de pandemia…

- Ludovic Orban: Cel mai probabil vom prelungi starea de alerta Ludovic Orban a subliniat ca decizia prelungirii starii de alerta depinde de contextul epidemiologic. Guvernul are in analiza mai multe solicitari pentru relaxarea unor masuri. Orban a subliniat ca decizia prelungirii depinde de contextul…

- CONTESTATIE… Deputații PSD de Vaslui, Adrian Solomon și Irinel Stativa au chemat in instanța Direcția Generala de Poliție a Municipiului (DGPM) București, contestand cele patru amenzi aplicate in urma scandalului petrecut in urma cu o luna la o șaormerie din Capitala. Cei doi fusesera sancționați contravențional…

- Informații noi de la descinderile facute de Poliție la Clanul Duduianu. Se pare ca printre victimele talharile de aceștia se afla și maneliști celebri, care au ramas fara bani dupa cantari sau care ar fi fost șantajați sa cante gratis. Vorbim de nume cunoscute in domeniu, precum Florin Salam sau…

- Spitalul municipal din Oraștie a luat noi masuri de protecție a pacienților care ajung in unitatea medicala. Decizia vine in contextul creșterii numarului de infecții cu noul coronavirus. Astfel, au fost stabilite circuite clare pentru pacienții care ajung la unitatea medicala. „In contextul…